Загинув ще у перший день війни: у Ковелі прощатимуться із 20-річним Олексієм Дейнекою
Сьогодні, 21:10
20-річний ковельчанин Дейнека Олексій Петрович загинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року. Сьогодні Героя зустрічають у Ковелі. Прощатися ж з воїном будуть завтра, 17 березня, у четвер.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Ковеля Ігор Чайка.
Міський голова повідомив, що дорога до рідного міста була для загиблого найдовшою з усіх загиблих волинян.
"Дейнека Олексій Петрович (8.06.2001 р.н) загинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року", - написав Ігор Чайка.
Також мер Ковеля повідомив, що прощатися з Героєм будуть завтра, 17 лютого.
Об 11 годині відбудеться чин похорону в Благовіщенському соборі Ковеля.
О 12 годині рушаємо хресним ходом до центру міста.
О 12.30 - на Площі Героїв Майдану відбудеться Громадянська панахида за загиблим Героєм.
"Прийдіть віддати останню шану. Підтримати батьків і бабусю, для якої Олексій був за сина…" - звертається до ковельчан Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Ковеля Ігор Чайка.
Міський голова повідомив, що дорога до рідного міста була для загиблого найдовшою з усіх загиблих волинян.
"Дейнека Олексій Петрович (8.06.2001 р.н) загинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року", - написав Ігор Чайка.
Також мер Ковеля повідомив, що прощатися з Героєм будуть завтра, 17 лютого.
Об 11 годині відбудеться чин похорону в Благовіщенському соборі Ковеля.
О 12 годині рушаємо хресним ходом до центру міста.
О 12.30 - на Площі Героїв Майдану відбудеться Громадянська панахида за загиблим Героєм.
"Прийдіть віддати останню шану. Підтримати батьків і бабусю, для якої Олексій був за сина…" - звертається до ковельчан Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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