Загинув ще у перший день війни: у Ковелі прощатимуться із 20-річним Олексієм Дейнекою

20-річний ковельчанинзагинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року. Сьогодні Героя зустрічають у Ковелі. Прощатися ж з воїном будуть завтра, 17 березня, у четвер.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер КовеляМіський голова повідомив, що дорога до рідного міста була для загиблого найдовшою з усіх загиблих волинян."Дейнека Олексій Петрович (8.06.2001 р.н) загинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року", - написав Ігор Чайка.Також мер Ковеля повідомив, що прощатися з Героєм будуть завтра, 17 лютого.Об 11 годині відбудеться чин похорону в Благовіщенському соборі Ковеля.О 12 годині рушаємо хресним ходом до центру міста.О 12.30 - на Площі Героїв Майдану відбудеться Громадянська панахида за загиблим Героєм."Прийдіть віддати останню шану. Підтримати батьків і бабусю, для якої Олексій був за сина…" - звертається до ковельчан Ігор Чайка.щиро співчуває рідним та близьким Героя!