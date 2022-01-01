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Загинув ще у перший день війни: у Ковелі прощатимуться із 20-річним Олексієм Дейнекою

Загинув ще у перший день війни: у Ковелі прощатимуться із 20-річним Олексієм Дейнекою
20-річний ковельчанин Дейнека Олексій Петрович загинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року. Сьогодні Героя зустрічають у Ковелі. Прощатися ж з воїном будуть завтра, 17 березня, у четвер.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Ковеля Ігор Чайка.

Міський голова повідомив, що дорога до рідного міста була для загиблого найдовшою з усіх загиблих волинян.

"Дейнека Олексій Петрович (8.06.2001 р.н) загинув ще у перший день війни біля міста Токмак Запорізької області - 24 лютого 2022 року", - написав Ігор Чайка.

Також мер Ковеля повідомив, що прощатися з Героєм будуть завтра, 17 лютого.

Об 11 годині відбудеться чин похорону в Благовіщенському соборі Ковеля.

О 12 годині рушаємо хресним ходом до центру міста.

О 12.30 - на Площі Героїв Майдану відбудеться Громадянська панахида за загиблим Героєм.

"Прийдіть віддати останню шану. Підтримати батьків і бабусю, для якої Олексій був за сина…" - звертається до ковельчан Ігор Чайка.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, ковельчанин
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