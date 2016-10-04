У США підтримала припинення «нормальної торгівлі» з Росією
17 березень, 22:50
Нижня палата американського Конгресу підтримала законопроект із відкликання статусу найбільшого сприяння торгівлі з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Палата представників вирішила припинити нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю. Законопроект підтримали 424 конгресмени.
Документ покликаний завдати економічної шкоди Росії за "неспровоковане та жорстоке вторгнення до України". Тепер законопроект повинен підтримати і Сенат. Голосування у верхній палаті заплановане на наступний тиждень.
Після підтримки законопроекту обома палатами США можуть запровадити додаткові мита на російську продукцію. Щоправда, РФ зможе оскаржити такий крок в арбітражі Світової організації торгівлі.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Палата представників вирішила припинити нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю. Законопроект підтримали 424 конгресмени.
Документ покликаний завдати економічної шкоди Росії за "неспровоковане та жорстоке вторгнення до України". Тепер законопроект повинен підтримати і Сенат. Голосування у верхній палаті заплановане на наступний тиждень.
Після підтримки законопроекту обома палатами США можуть запровадити додаткові мита на російську продукцію. Щоправда, РФ зможе оскаржити такий крок в арбітражі Світової організації торгівлі.
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