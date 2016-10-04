У США підтримала припинення «нормальної торгівлі» з Росією





Про це повідомляє



Палата представників вирішила припинити нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю. Законопроект підтримали 424 конгресмени.



Документ покликаний завдати економічної шкоди Росії за "неспровоковане та жорстоке вторгнення до України". Тепер законопроект повинен підтримати і Сенат. Голосування у верхній палаті заплановане на наступний тиждень.



Після підтримки законопроекту обома палатами США можуть запровадити додаткові мита на російську продукцію. Щоправда, РФ зможе оскаржити такий крок в арбітражі Світової організації торгівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нижня палата американського Конгресу підтримала законопроект із відкликання статусу найбільшого сприяння торгівлі з РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Палата представників вирішила припинити нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю. Законопроект підтримали 424 конгресмени.Документ покликаний завдати економічної шкоди Росії за "неспровоковане та жорстоке вторгнення до України". Тепер законопроект повинен підтримати і Сенат. Голосування у верхній палаті заплановане на наступний тиждень.Після підтримки законопроекту обома палатами США можуть запровадити додаткові мита на російську продукцію. Щоправда, РФ зможе оскаржити такий крок в арбітражі Світової організації торгівлі.

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