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У Львові окупанти ракетами вдарили по по авіаремонтному заводу

У Львові окупанти ракетами вдарили по по авіаремонтному заводу
У Львові кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу.

Про це повідомив мер Львова на своїй сторінці у фейсбуці Андрій Садовий.

"Від ударів його будівлю знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було чути вибухи. На околицях міста видно дим.

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Теги: Росія, Україна, війна, Львів
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