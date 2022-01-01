У Львові окупанти ракетами вдарили по по авіаремонтному заводу





Про це повідомив мер Львова на своїй сторінці уАндрій Садовий.



"Від ударів його будівлю знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", - йдеться в його повідомленні.



Нагадаємо, що у Львові сьогодні, 18 березня, близько 6:30 було

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