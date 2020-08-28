Військовий з Волині зумів вибратися з полону окупантів з важким пораненням

Ігор Хавень отримав поранення у боротьбі з російським ворогом та потрапив у полон. На щастя, разом з товаришем змогли вибратися.



Про це інформують на сторінці



Зазначають, що зараз 22-річний Ігор Хавень перебуває у важкому стані.



"Ворожа куля потрапила у спину та вилетіла через живіт. Орки тримали хлопців в полоні. Дивом змогли втекти. Товариш (Віктор з Локачинського району) ніс побратима на руках, аби врятувати життя", - йдеться у дописі.



Військового прооперували, він знаходиться в реанімаційному відділенні в одній із лікарень країни.



Небайдужі можуть допомогти фінансово та підтримати родину.



5167 8032 2638 0744 Ощадбанк Хавень Ірина (мама)



Контактний номер брата +380687240332 (вайбер!)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовий з Нововолинськаотримав поранення у боротьбі з російським ворогом та потрапив у полон. На щастя, разом з товаришем змогли вибратися.Про це інформують на сторінці "Нововолинськ інфо" Зазначають, що зараз 22-річний Ігор Хавень перебуває у важкому стані."Ворожа куля потрапила у спину та вилетіла через живіт. Орки тримали хлопців в полоні. Дивом змогли втекти. Товариш (Віктор з Локачинського району) ніс побратима на руках, аби врятувати життя", - йдеться у дописі.Військового прооперували, він знаходиться в реанімаційному відділенні в одній із лікарень країни.Небайдужі можуть допомогти фінансово та підтримати родину.5167 8032 2638 0744 Ощадбанк Хавень Ірина (мама)Контактний номер брата +380687240332 (вайбер!)

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