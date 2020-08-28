Військовий з Волині зумів вибратися з полону окупантів з важким пораненням
Сьогодні, 22:56
Військовий з Нововолинська Ігор Хавень отримав поранення у боротьбі з російським ворогом та потрапив у полон. На щастя, разом з товаришем змогли вибратися.
Про це інформують на сторінці "Нововолинськ інфо".
Зазначають, що зараз 22-річний Ігор Хавень перебуває у важкому стані.
"Ворожа куля потрапила у спину та вилетіла через живіт. Орки тримали хлопців в полоні. Дивом змогли втекти. Товариш (Віктор з Локачинського району) ніс побратима на руках, аби врятувати життя", - йдеться у дописі.
Військового прооперували, він знаходиться в реанімаційному відділенні в одній із лікарень країни.
Небайдужі можуть допомогти фінансово та підтримати родину.
5167 8032 2638 0744 Ощадбанк Хавень Ірина (мама)
Контактний номер брата +380687240332 (вайбер!)
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Про це інформують на сторінці "Нововолинськ інфо".
Зазначають, що зараз 22-річний Ігор Хавень перебуває у важкому стані.
"Ворожа куля потрапила у спину та вилетіла через живіт. Орки тримали хлопців в полоні. Дивом змогли втекти. Товариш (Віктор з Локачинського району) ніс побратима на руках, аби врятувати життя", - йдеться у дописі.
Військового прооперували, він знаходиться в реанімаційному відділенні в одній із лікарень країни.
Небайдужі можуть допомогти фінансово та підтримати родину.
5167 8032 2638 0744 Ощадбанк Хавень Ірина (мама)
Контактний номер брата +380687240332 (вайбер!)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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