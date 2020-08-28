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Військовий з Волині зумів вибратися з полону окупантів з важким пораненням

Військовий з Волині зумів вибратися з полону окупантів з важким пораненням
Військовий з Нововолинська Ігор Хавень отримав поранення у боротьбі з російським ворогом та потрапив у полон. На щастя, разом з товаришем змогли вибратися.

Про це інформують на сторінці "Нововолинськ інфо".

Зазначають, що зараз 22-річний Ігор Хавень перебуває у важкому стані.

"Ворожа куля потрапила у спину та вилетіла через живіт. Орки тримали хлопців в полоні. Дивом змогли втекти. Товариш (Віктор з Локачинського району) ніс побратима на руках, аби врятувати життя", - йдеться у дописі.

Військового прооперували, він знаходиться в реанімаційному відділенні в одній із лікарень країни.

Небайдужі можуть допомогти фінансово та підтримати родину.

5167 8032 2638 0744 Ощадбанк Хавень Ірина (мама)

Контактний номер брата +380687240332 (вайбер!)
Військовий з Волині зумів вибратися з полону окупантів з важким пораненням

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Теги: Ігор Хавень, Нововолинськ, полон, поранення
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