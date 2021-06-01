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Українські захисники острова Зміїний повертаються додому

Українські захисники острова Зміїний повертаються додому
Сьогодні, 24 березня, за наказом Президента Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів Україна повернула 10 наших військовослужбовців.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

"Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний". - повідомила Верещук.

За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині.

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Теги: обмін полоненими, українські прикордонники, Зміїний
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