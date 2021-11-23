На Волині до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу

На Волині до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу
Волинська область залишається спокійною територією, кордони якої не порушені. Дякуємо за це військовим, котрі вже місяць не дають ворогу навіть шансу захопити нашу землю.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Тим часом ми продовжуємо працювати в тилу та забезпечувати повноцінну життєдіяльність області. На сьогодні в області до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу. Впевнений, що невдовзі ця цифра зросте до 90 %", - йдеться в його повідомленні.

Очільник області відзначив, що активно триває посівна кампанія. Станом на 24 березня в області вже посіяно 8 тисяч гектарів ярої пшениці, що становить 50% від запланованого. Також в пріоритеті ячмінь та овес. Найближчими днями розпочнеться посів цукрових буряків.

Щодня Координаційний центр області організовує та відправляє гуманітарні вантажі. Так, з 3 березня з Волині вже відправили близько 2400 тонн допомоги у різних напрямках.

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Теги: Волинь, кордони, бізнес
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