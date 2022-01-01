У Володимирі розшукують родичів пацієнта лікарні

У вівторок 29 березня ввечері карета екстреної медичної допомоги доставила невідомого чоловіка до Володимир-Волинського ТМО.Про це повідомляють у КП "Володимир-Волинське ТМО"."Швидку" для чоловіка викликали небайдужі перехожі на вулиці Генерала Шухевича (неподалік міської друкарні у Володимирі).Ймовірно, внаслідок перенесеної травми, чоловіку раніше була проведена трепанація черепа (зліва) у вигляді моторної часткової сенсорної афазії і легкого правобічного геміпарезу.У чоловіка наявні проблеми з пам'яттю та зв'язним мовленням."Він не може назвати своє ім'я, прізвище та місце проживання, саме тому, звертаємося до небайдужих із проханням розшукати близьких чи рідних пацієнта!" - просять медики.Наразі невідомий знаходиться у неврологічному відділенні ТМО.Якщо вам щось відомо про цього чоловіка, прохання зателефонувати та повідомити:- у приймальне відділення 0633874691, +380-3342-3-56-01;- або у неврологічне відділення лікарні +380-3342-3-54-01.