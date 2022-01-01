«Обійми, якщо віриш у перемогу»: у центрі Луцька студентка влаштувала патріотичну акцію. ВІДЕО

«Обійми, якщо віриш у перемогу»: у центрі Луцька студентка влаштувала патріотичну акцію. ВІДЕО
Софійка Гурняк, студентка ВНУ імені Лесі Українки, у центрі Луцька взяла участь у патріотичній акції.

Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки.

«Ми долучилися до акції Сержика Файного та вийшли на вулиці свого міста з плакатами «Обійми, якщо віриш у перемогу». Нас підтримало чимало людей: від старшого покоління до найменшеньких. Найважливіше, що ми отримали, - це емоції українців, це усмішки - у такий непростий час, це щирі обійми і очі, наповнені вірою в НАШУ перемогу», - сказала Софія.

Окрім цього, за її словами, вдалося зібрати за три дні 14 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби військовим.

«Ми раді, що у нас свідомий народ, який усіма можливими способами показує свою готовність до боротьби, віру та волелюбність», - каже дівчина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, обійми, студентка, війна, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Путіна назвали передумову до зустрічі з Зеленським
Сьогодні, 14:40
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Сьогодні, 14:21
«Обійми, якщо віриш у перемогу»: у центрі Луцька студентка влаштувала патріотичну акцію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
Зеленський звернувся до парламенту Нідерландів і попросив посилити санкції проти РФ
Сьогодні, 13:45
Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
У війні з окупантами загинув 22-річний хлопець з Луцька У війні з окупантами загинув 22-річний хлопець з Луцька
29 березень, 20:05
У луцьких вишах навчаються 25 студентів з міст, де ведуться бойові дії У луцьких вишах навчаються 25 студентів з міст, де ведуться бойові дії
29 березень, 13:51
Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби
29 березень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
 0
У Путіна назвали передумову до зустрічі з Зеленським
Сьогодні, 14:40
 0
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
«Обійми, якщо віриш у перемогу»: у центрі Луцька студентка влаштувала патріотичну акцію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
 0
Зеленський звернувся до парламенту Нідерландів і попросив посилити санкції проти РФ
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8