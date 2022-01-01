«Обійми, якщо віриш у перемогу»: у центрі Луцька студентка влаштувала патріотичну акцію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
Софійка Гурняк, студентка ВНУ імені Лесі Українки, у центрі Луцька взяла участь у патріотичній акції.
Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки.
«Ми долучилися до акції Сержика Файного та вийшли на вулиці свого міста з плакатами «Обійми, якщо віриш у перемогу». Нас підтримало чимало людей: від старшого покоління до найменшеньких. Найважливіше, що ми отримали, - це емоції українців, це усмішки - у такий непростий час, це щирі обійми і очі, наповнені вірою в НАШУ перемогу», - сказала Софія.
Окрім цього, за її словами, вдалося зібрати за три дні 14 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби військовим.
«Ми раді, що у нас свідомий народ, який усіма можливими способами показує свою готовність до боротьби, віру та волелюбність», - каже дівчина.
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Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки.
«Ми долучилися до акції Сержика Файного та вийшли на вулиці свого міста з плакатами «Обійми, якщо віриш у перемогу». Нас підтримало чимало людей: від старшого покоління до найменшеньких. Найважливіше, що ми отримали, - це емоції українців, це усмішки - у такий непростий час, це щирі обійми і очі, наповнені вірою в НАШУ перемогу», - сказала Софія.
Окрім цього, за її словами, вдалося зібрати за три дні 14 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби військовим.
«Ми раді, що у нас свідомий народ, який усіма можливими способами показує свою готовність до боротьби, віру та волелюбність», - каже дівчина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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«Обійми, якщо віриш у перемогу»: у центрі Луцька студентка влаштувала патріотичну акцію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
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