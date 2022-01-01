ЗСУ звільнили від російських військ Вишгород





Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.



"Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже хороші новини", — наголосив він, передає



Грузевич також зазначив, що "у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках".

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