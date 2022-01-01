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ЗСУ звільнили від російських військ Вишгород

ЗСУ звільнили від російських військ Вишгород
Збройні сили звільнили від військових РФ Вишгород на Київщині.

Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже хороші новини", — наголосив він, передає пресцентр ЗСУ.

Грузевич також зазначив, що "у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках".

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Теги: Вишгород, звільнення
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