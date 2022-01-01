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Окупанти відходять і мінують усю територію: Зеленський підпив підсумки доби 1 квітня. ВІДЕО

Окупанти відходять і мінують усю територію: Зеленський підпив підсумки доби 1 квітня. ВІДЕО
Минула 37 доба протистояння російській агресії. І цей день - 1 квітня – окупанти вирішили відзначити двома нерозумними жартами.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.


"Один такий жарт – над людьми в Росії. Там стартував весняний призов, який відрізняється від звичайного, бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашого народу, а отже це гарантована смерть для багатьох молодих хлопців. І хоча вони не наші громадяни, а громадяни держави, яка воює на нашій землі, наш обов'язок - попередити", - сказав Зеленський.

За його словами, РФ намагається забирати в армію людей і в Криму, це порушення Міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність і який є також аргументом посилити санкції.

"Другий дуже нерозумний жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів Україні, куди росі війська увійшли тимчасово. Там призначають якихось керівників, які погрожують працівникам підприємств і оргнаів державлади, щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями. Відповідальність за колаборацію - невідвортня. Кожен, хто пішов у гауляйтери, може вже робити собі прописку десь у Ростові, а за співпрацю з ними чи окупантами напряму будуть великі проблеми. Це останнє попередження", - сказав Зеленський.

Він додав, що на півночі країни триває відхід окупантів, але вони мінують усю територію, будинки, навіть тіла убитих людей.


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Теги: Зеленський, звернення, війна, Росія, Україна
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