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Україна зробила би НАТО набагато сильніше, – Зеленський

Україна зробила би НАТО набагато сильніше, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що якби Україну взяли у НАТО, Альянс став би набагато потужнішим.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, пише Українська правда.

"НАТО не хоче приймати нас. Я вважаю, це помилка, тому що якби ми приєдналися до НАТО, ми б зробили Альянс набагато сильнішим. Ми - не слабка держава. Ми не пропонуємо підсилювати нас за рахунок країн НАТО… Ми – це додаткова сила, рушійна сила. Гадаю, Україна – це важлива складова Європейського континенту", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що якщо Україну не приймають в НАТО, то нехай принаймні країни-члени допоможуть їй важкою зброєю. "Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете дати нам F-18 чи F-19 або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки… Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну",– сказав президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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