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«Ти надихаєш нас усіх»: 14-хлопець з Луцька став волонтером

«Ти надихаєш нас усіх»: 14-хлопець з Луцька став волонтером
14-річний школяр з Луцька Андрій відпросився у батьків, аби волонтерити у центрі допомоги ЗСУ «Ангар».

Про це написала волонтерка Ольга Валянік у Фейсбук.

"Декілька днів він у прямому значенні обривав нам всі соцмережі, аби ми взяли його до себе волонтером. І добився свого. Вчора прийшов у штаб, допомагав лущити горіхи, які згодом поїдуть із іншими продуктами до бійців ЗСУ", - написала Валянік.

Поки хлопець працював, ділився абсолютно дорослими і свідомими думками. Каже, що в Україні зараз дуже непрості часи, тому для нього важливо допомагати.

"Я хочу підтримувати ЗСУ, допомагати армії. Загалом, робитиму все що можу, аби наблизити перемогу та мир в країні. Ще приноситиму малюнки та талісмани для солдатів, які сам роблю. Думаю, це також для них важливо", — говорить Андрій.
«Ти надихаєш нас усіх»: 14-хлопець з Луцька став волонтером

"Наш Андрію (тепер ми будемо тебе так називати), дякуємо тобі за твою свідомість та наполегливість у бажанні допомагати. Ти навіть не уявляєш, наскільки важливу роботу робиш. Адже мова зараз не лише про лущення горіхів, хоч це дуууже важливий стратегічний продукт:)
Мова більше про те, наскільки ти надихаєш нас усіх. Завдяки тобі та іншим молодим людям, які зараз допомагають, ми знаємо, що Україна в надійних руках. Ми дуже радіємо, що молоде покоління росте свідомим, чуйним та відповідальним. Дякуємо вам, діти!" - написала волонтерка.

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Теги: Ангар, волонтер, школяр, Луцьк, ЗСУ
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