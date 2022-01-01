«Ти надихаєш нас усіх»: 14-хлопець з Луцька став волонтером

14-річний школяр з Луцькавідпросився у батьків, аби волонтерити у центрі допомоги ЗСУ «Ангар».Про це написала волонтерка"Декілька днів він у прямому значенні обривав нам всі соцмережі, аби ми взяли його до себе волонтером. І добився свого. Вчора прийшов у штаб, допомагав лущити горіхи, які згодом поїдуть із іншими продуктами до бійців ЗСУ", - написала Валянік.Поки хлопець працював, ділився абсолютно дорослими і свідомими думками. Каже, що в Україні зараз дуже непрості часи, тому для нього важливо допомагати."Я хочу підтримувати ЗСУ, допомагати армії. Загалом, робитиму все що можу, аби наблизити перемогу та мир в країні. Ще приноситиму малюнки та талісмани для солдатів, які сам роблю. Думаю, це також для них важливо", — говорить Андрій."Наш Андрію (тепер ми будемо тебе так називати), дякуємо тобі за твою свідомість та наполегливість у бажанні допомагати. Ти навіть не уявляєш, наскільки важливу роботу робиш. Адже мова зараз не лише про лущення горіхів, хоч це дуууже важливий стратегічний продукт:)Мова більше про те, наскільки ти надихаєш нас усіх. Завдяки тобі та іншим молодим людям, які зараз допомагають, ми знаємо, що Україна в надійних руках. Ми дуже радіємо, що молоде покоління росте свідомим, чуйним та відповідальним. Дякуємо вам, діти!" - написала волонтерка.