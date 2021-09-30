У Луцьку завтра, 7 березня, припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 18:45
Згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міськради та наказу ДКП «Луцьктепло» подача опалення припиняється завтра, 7 квітня.
Про це повідомляє «Луцьктепло».
На період переведення котелень підприємства із зимового режиму на літній – режим надання послуги з постачання гарячої води, – тимчасово подачу гарячої води буде припинено.
У підприємстві «Луцьктепло» зауважують, що у випадку необхідності та у разі звернення будуть готові відновити опалення для медичних закладів.
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Про це повідомляє «Луцьктепло».
На період переведення котелень підприємства із зимового режиму на літній – режим надання послуги з постачання гарячої води, – тимчасово подачу гарячої води буде припинено.
У підприємстві «Луцьктепло» зауважують, що у випадку необхідності та у разі звернення будуть готові відновити опалення для медичних закладів.
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Коментарі 1
7 квітня
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