У ВНУ пояснили, яким цьогоріч буде вступна кампанія

У ВНУ пояснили, яким цьогоріч буде вступна кампанія
Міністерство освіти і науки України спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновації ВРУ оприлюднило механізм вступу.

Про тонкощі вступної кампанії у 2022 році розповів відповідальний секретар приймальної комісії ВНУ імені Лесі Українки Олег Дикий, - йдеться на сайті навчального закладу.

"Запропоновано певний алгоритм. Передовсім, замість традиційного ЗНО для вступу на бакалаврат буде Національний мультипредметний тест (НМТ) – це один комплексний тест із трьома оцінками, які оголошуються одразу після його закінчення. Предмети буде оцінено традиційно, тобто за шкалою 100-200 балів, із кожного предмета – окремий результат. Ясна річ, що з цієї причини є невдоволені серед тих, хто готувався, приміром, до іноземної мови чи географії. Але ж у шкільній програмі всі вивчають ці три предмети, тобто їхнє охоплення сумнівів не викликає", - сказав Олег Дикий.

Ще одним нюансом є те, що через воєнний стан освітяни не будуть готові прийняти іспити у вступників із багатьох навчальних дисциплін.

Тестування відбуватиметься упродовж 10 днів. Якщо, наприклад, вступник не зміг скласти іспит у перший день через оголошення тривоги, зможе скласти в інший, але щодня – різні варіанти.

"Відбуватиметься тест орієнтовно у липні. Іспит буде не онлайн, а в офлайн-форматі. Для цього будуть створені спеціальні пункти тестування за аналогом до складання ЗНО, тільки в безпечних місцях. Також обговорюється можливість вступників, що виїхали за кордон, складати мультипредметний тест у наших консульствах і посольствах. Додам: щоб узяти участь у цьому тестуванні, потрібно до 9 квітня зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для участі у НМТ не потрібен сертифікат учасника ЗНО, однак для комунікації з учасниками (підтвердження бажання взяти участь у тестуванні, вибір очікуваного місця перебування на час тестування тощо) буде використано інформаційну сторінку учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером та PIN-кодом, зазначеними в сертифікаті. Тим, хто вже має сертифікат, потрібно обов’язково занотувати його номер і PIN-код, аби надалі використовувати їх для входу на свою інформаційну сторінку", - пояснив відповідальний секретар.

За словами Олега Дикого, мотиваційний лист був і під час минулих вступних кампаній, але його вплив не був визначальним. Тепер же він є в конкурсному балі на бакалаврат.

При вступі на державну форму мотиваційний лист використовуватиметься для рейтингування абітурієнтів з однаковим конкурсним балом. А при вступі на контрактну форму мотиваційний лист стане основою для рейтингування учасників вступної кампанії, крім кон’юнктурних спеціальностей. Тут, як і на бюджетній формі, потрібні мультипредметний тест і мотиваційний лист. А для вступу на творчі спеціальності – творчий конкурс і мотиваційний лист.

Вступ на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста буде відбуватися за тією ж схемою, що і на основі повної загальної середньої освіти. Абітурієнти матимуть можливість подавати мотиваційні листи онлайн.

Вступ на магістратуру


У вступі на магістратуру передбачається фаховий іспит у закладі вищої освіти на бюджетні місця, мотиваційний лист – на контракт. Але на спеціальності 081 Право і 293 Міжнародне право потрібно скласти магістерський комплексний тест, що включатиме іноземну мову та знання з права. На вже згадані галузі 05, 07, 28, 29 – магістерський тест навчальної компетентності. Вступники зможуть подавати документи в електронній формі – це питання як безпеки, так і можливості вступу абітурієнтів, які перебувають за кордоном.

Також працівники університетут зазначив, що уряд впродовж місяця прийме остаточний порядок вступу до закладів вищої освіти у 2022 році. Певні моменти можуть удосконалитися або ж змінитися.

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Теги: освіта, Волинь, вступ
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