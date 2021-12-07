На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі

На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Вчора, 7 квітня, в обідню пору на автодорозі «Ковель-Ягодин» у селі Луків Ковельського району зіткнулися два автомобілі Citroen Berlingo та Volkswagen Passat. Внаслідок ДТП травмувалася водійка та два пасажири легковика Volkswagen.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Одного з пасажирів, 23-річного жителя Рівненщини, із травмами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Інших двох травмованих не госпіталізовували.
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове слідство під час якого з’ясуються усі обставини автопригоди.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП
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