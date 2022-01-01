На Волині сформували загін рятувальників, який усуватиму наслідки бойових дій





Про це інформують у Координаційному центри при Волинській ОВА.



Також в області сформували загін рятувальників, які долучаться до усунення наслідків бойових дій в деокуповані населені пункти.



Окрім того, для цієї мети укомплектували техніку, спеціальне обладнання і спорядження.

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