На Волині сформували загін рятувальників, який усуватиму наслідки бойових дій

На Волині сформували загін рятувальників, який усуватиму наслідки бойових дій
На Волині спільно із польськими фахівцями провели навчальні семінари для медпрацівників із надання першої допомоги при мінно-вибухових травмах та особливостей евакуації поранених.

Про це інформують у Координаційному центри при Волинській ОВА.

Також в області сформували загін рятувальників, які долучаться до усунення наслідків бойових дій в деокуповані населені пункти.

Окрім того, для цієї мети укомплектували техніку, спеціальне обладнання і спорядження.

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Теги: рятувальники, Волинь
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