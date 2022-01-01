На Волині сформували загін рятувальників, який усуватиму наслідки бойових дій
Сьогодні, 12:30
На Волині спільно із польськими фахівцями провели навчальні семінари для медпрацівників із надання першої допомоги при мінно-вибухових травмах та особливостей евакуації поранених.
Про це інформують у Координаційному центри при Волинській ОВА.
Також в області сформували загін рятувальників, які долучаться до усунення наслідків бойових дій в деокуповані населені пункти.
Окрім того, для цієї мети укомплектували техніку, спеціальне обладнання і спорядження.
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Про це інформують у Координаційному центри при Волинській ОВА.
Також в області сформували загін рятувальників, які долучаться до усунення наслідків бойових дій в деокуповані населені пункти.
Окрім того, для цієї мети укомплектували техніку, спеціальне обладнання і спорядження.
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