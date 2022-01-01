Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі





Про це Микола Лукашук.



"Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться у повідомленні.



Микола Лукашук також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.



Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.Про це повідомив голова Дніпропетровської облради"Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться у повідомленні.Микола Лукашук також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.

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