Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі
Сьогодні, 16:31
10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться у повідомленні.
Микола Лукашук також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.
Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться у повідомленні.
Микола Лукашук також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.
Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російська армія втратила 19 300 солдатів та 772 танки
Сьогодні, 10:45
На Луганщині почався бій
Сьогодні, 10:38
У неділю мають запрацювати 9 «зелених» коридорів
Сьогодні, 10:23
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі
Сьогодні, 16:31
Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
Сьогодні, 16:15
Медіа