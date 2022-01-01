 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі

Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі
10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться у повідомленні.

Микола Лукашук також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.

Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини
Сьогодні, 17:14
Російська армія втратила 19 300 солдатів та 772 танки
Сьогодні, 10:45
На Луганщині почався бій
Сьогодні, 10:38
У неділю мають запрацювати 9 «зелених» коридорів
Сьогодні, 10:23
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини
Сьогодні, 17:14
Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі
Сьогодні, 16:31
Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
Сьогодні, 16:15
Через волинські пункти пропуску за кордон виїхали понад пів мільйона переселенців
Сьогодні, 16:10
«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: що потрібно знати українцям
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини
Сьогодні, 17:14
Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
Сьогодні, 16:15
Кількість убитих Росією дітей в Україні зросла до 177 Кількість убитих Росією дітей в Україні зросла до 177
Сьогодні, 09:28
Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти
09 квітень, 07:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини
Сьогодні, 17:14
 0
Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі
Сьогодні, 16:31
 0
Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
Сьогодні, 16:15
 0
Через волинські пункти пропуску за кордон виїхали понад пів мільйона переселенців
Сьогодні, 16:10
 0
«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: що потрібно знати українцям
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8