УПЦ вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила

Кирила.



Заяву священиків оприлюднив протоієрей Андрій Пінчук, пише



Вони вирішили звернутися до собору Предстоятелів стародавніх східних церков з позовом проти Патріарха Кирила. За словами церковників:



Кирило проповідує доктрину "руського мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь;

Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.



"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - йдеться в заяві.



В історії Російської церкви насамперед був лише один прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 р. східні патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.



Станом на 11.04.22 01:01 звернення підписав 191 священник з різних єпархій УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священики Української Православної церкви Московського патріархату вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти ПатріархаЗаяву священиків оприлюднив протоієрей, пише УНІАН Вони вирішили звернутися до собору Предстоятелів стародавніх східних церков з позовом проти Патріарха Кирила. За словами церковників:Кирило проповідує доктрину "руського мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь;Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України."Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - йдеться в заяві.В історії Російської церкви насамперед був лише один прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 р. східні патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.Станом на 11.04.22 01:01 звернення підписав 191 священник з різних єпархій УПЦ МП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію