На Волині працевлаштували понад 30 переселенців. ВІДЕО





Про це повідомляє Романа Романюка.



З його слів, наразі кількість вакансій в області значно зменшилася, як і рівень зарплатні, яку пропонують роботодавці.



Наразі в області є майже вісім тисяч безробітних, за останній місяць кількість, тих, хто втратив роботу, збільшилася на 500.



"23 лютого – крайній мирний спокійний день у цьому році – було 2 700 вакансій. Сьогодні маємо приблизно 530, але 530 живих, актуальних, підтверджених вакансій", – каже Роман Романюк. Додає: нині роботодавці шукають працівників у сферу торгівлі, лікарів, медсестер, операторів автозаправних станцій, швачок, газоелектрозварювальників та водіїв.



З початку воєнних дій у Волинський центр зайнятості з інших регіонів звернулися 544 людини. Киянину Сергію Гукову пощастило знайти роботу. Чоловік влаштувався електромонтером на комунальне підприємство"Луцьктепло".



Чоловік розповів: приїхавши у Луцьк спершу став на облік у військкомат, потім почав пошуки роботи. Раніше Сергій працював інженером у столичному медцентрі. "Приїхав з дружиною, внуками, дочкою – усіх забрав. Перший день приїхали, була трохи паніка, було багато машин з дітьми, трохи моторошно було", – каже він.



Завдяки новій роботі, каже киянин, може утримувати родину. Зі слів Сергія, в новому колективі йому подобається, колеги його підтримують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині станом на 11 квітня 31 житель з інших регіонів знайшов роботу.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на директора обласного центру зайнятостіЗ його слів, наразі кількість вакансій в області значно зменшилася, як і рівень зарплатні, яку пропонують роботодавці.Наразі в області є майже вісім тисяч безробітних, за останній місяць кількість, тих, хто втратив роботу, збільшилася на 500."23 лютого – крайній мирний спокійний день у цьому році – було 2 700 вакансій. Сьогодні маємо приблизно 530, але 530 живих, актуальних, підтверджених вакансій", – каже Роман Романюк. Додає: нині роботодавці шукають працівників у сферу торгівлі, лікарів, медсестер, операторів автозаправних станцій, швачок, газоелектрозварювальників та водіїв.З початку воєнних дій у Волинський центр зайнятості з інших регіонів звернулися 544 людини. Киянину Сергію Гукову пощастило знайти роботу. Чоловік влаштувався електромонтером на комунальне підприємство"Луцьктепло".Чоловік розповів: приїхавши у Луцьк спершу став на облік у військкомат, потім почав пошуки роботи. Раніше Сергій працював інженером у столичному медцентрі. "Приїхав з дружиною, внуками, дочкою – усіх забрав. Перший день приїхали, була трохи паніка, було багато машин з дітьми, трохи моторошно було", – каже він.Завдяки новій роботі, каже киянин, може утримувати родину. Зі слів Сергія, в новому колективі йому подобається, колеги його підтримують.

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