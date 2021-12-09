На Волині працевлаштували понад 30 переселенців. ВІДЕО

На Волині працевлаштували понад 30 переселенців. ВІДЕО
На Волині станом на 11 квітня 31 житель з інших регіонів знайшов роботу.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на директора обласного центру зайнятості Романа Романюка.

З його слів, наразі кількість вакансій в області значно зменшилася, як і рівень зарплатні, яку пропонують роботодавці.

Наразі в області є майже вісім тисяч безробітних, за останній місяць кількість, тих, хто втратив роботу, збільшилася на 500.

"23 лютого – крайній мирний спокійний день у цьому році – було 2 700 вакансій. Сьогодні маємо приблизно 530, але 530 живих, актуальних, підтверджених вакансій", – каже Роман Романюк. Додає: нині роботодавці шукають працівників у сферу торгівлі, лікарів, медсестер, операторів автозаправних станцій, швачок, газоелектрозварювальників та водіїв.

З початку воєнних дій у Волинський центр зайнятості з інших регіонів звернулися 544 людини. Киянину Сергію Гукову пощастило знайти роботу. Чоловік влаштувався електромонтером на комунальне підприємство"Луцьктепло".

Чоловік розповів: приїхавши у Луцьк спершу став на облік у військкомат, потім почав пошуки роботи. Раніше Сергій працював інженером у столичному медцентрі. "Приїхав з дружиною, внуками, дочкою – усіх забрав. Перший день приїхали, була трохи паніка, було багато машин з дітьми, трохи моторошно було", – каже він.

Завдяки новій роботі, каже киянин, може утримувати родину. Зі слів Сергія, в новому колективі йому подобається, колеги його підтримують.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: робота, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працевлаштували понад 30 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 00:57
«Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський
Сьогодні, 00:41
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію
11 квітень, 23:52
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
11 квітень, 23:09
Схожі новини
Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу
09 березень, 10:55
Невакцинованих медиків почали відсторонювати: яка ситуація в обласній і луцькій міській лікарнях Невакцинованих медиків почали відсторонювати: яка ситуація в обласній і луцькій міській лікарнях
01 лютий, 16:53
«Усі депутати об’єднані під одним прапором – Луцького району», – депутат Юрій Лобач «Усі депутати об’єднані під одним прапором – Луцького району», – депутат Юрій Лобач
09 грудень, 2021, 10:00
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
07 грудень, 2021, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працевлаштували понад 30 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 00:57
 0
«Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський
Сьогодні, 00:41
 0
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію
11 квітень, 23:52
 0
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
11 квітень, 23:09
 0
Медіа
відео
1/8