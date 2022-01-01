«Пропоную обміняти Медведчука на на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні », – Зеленський

Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.



Про це президент



"Дуже символічно, що саме у день космонавтики затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова спрацювало знамените "Поехали".



Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - наголосив Володимир Зеленський.



Нагадаємо, що 12 квітня була

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзапропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.Про це президент повідомив у черговому відеозверненні."Дуже символічно, що саме у день космонавтики затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова спрацювало знамените "Поехали".Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - наголосив Володимир Зеленський.Нагадаємо, що 12 квітня була проведена була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.

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