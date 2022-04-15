 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Як минула ніч у регіонах: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту

Як минула ніч у регіонах: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту
Керівники областей повідомляють про вибухи у Київській та Херсонській областях, обстріли у Харківській і Луганській областях, бої на Ізюмському напрямку,та в Донецькій області.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на зведення голів ОВА станом на 8-му ранку п'ятниці 15 квітня.

На Київщині було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО.

Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області російські окупанти за добу обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі.

Ідуть бої в Ізюмському напрямку

Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.

Донеччина: бойові дії по усій лінії фронту.

За добу обстрілів зазнав Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу – 3 загиблих і 7 поранених.

Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.

Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.

Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.

В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт
Сьогодні, 08:50
На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 08:12
З братської могили у Бучі ексгумували 73 тіла
14 квітень, 22:59
Байден заявив, що готовий приїхати до України
14 квітень, 22:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як минула ніч у регіонах: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту
Сьогодні, 09:13
На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт
Сьогодні, 08:50
На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 08:12
Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Сьогодні, 06:23
Схожі новини
На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт
Сьогодні, 08:50
На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 08:12
Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Офіційно: крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув Офіційно: крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув
14 квітень, 23:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як минула ніч у регіонах: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту
Сьогодні, 09:13
 0
На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт
Сьогодні, 08:50
 0
На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 08:12
 0
Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО
Сьогодні, 07:35
 0
Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Сьогодні, 06:23
 0
Медіа
відео
1/8