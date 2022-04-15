Як минула ніч у регіонах: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту





Про це повідомляє



На Київщині було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО.



Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області російські окупанти за добу обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі.



Ідуть бої в Ізюмському напрямку



Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.



Донеччина: бойові дії по усій лінії фронту.



За добу обстрілів зазнав Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу – 3 загиблих і 7 поранених.



Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.



Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.



Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.



В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.



Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівники областей повідомляють про вибухи у Київській та Херсонській областях, обстріли у Харківській і Луганській областях, бої на Ізюмському напрямку,та в Донецькій області.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на зведення голів ОВА станом на 8-му ранку п'ятниці 15 квітня.було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО.обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області російські окупанти за добу обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі.Ідуть бої в Ізюмському напрямкуза минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.бойові дії по усій лінії фронту.За добу обстрілів зазнав Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу – 3 загиблих і 7 поранених.Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.Відносно спокійно ніч минула, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

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