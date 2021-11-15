На Волині військовий організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів





Про це інформують у пресслужбі



Оперативники встановили, що незаконну схему організував військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ОТГ.



Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили:



- бронежилети,

- каски,

- гігієнічні товари,

- готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.



Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).



Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники СБУ на Волині заблокували незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тисяч доларів.Про це інформують у пресслужбі СБУ на Волині.Оперативники встановили, що незаконну схему організував військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ОТГ.Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили:- бронежилети,- каски,- гігієнічні товари,- готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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