На Сумщині після деокупації знайшли зазлишки хімічної зброї





Про це розповів міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо, пише



«Ми знайшли в селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах» - розповів він, додавши, що зараз справою займається Служба безпеки України.



Бова також розповів, що невідомо, скільки ще таких подарунків від російських військових виявиться в Сумській області. У самому Тростянці росіяни розставили велику кількість розтяжок, замінували кладовища, лісопосадки, паркові зони та адміністративні об'єкти. Співробітники ДСНС та військові щодня працюють над розмінуванням територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сумській області в населеному пункті Білка після деокупації в ході робіт з розмінування території були виявлені залишки хімічної зброї, яку планувалося застосувати російськими військовими - зарин в ампулах і деякі інші предмети.Про це розповів міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо, пише "Слово і Діло". «Ми знайшли в селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах» - розповів він, додавши, що зараз справою займається Служба безпеки України.Бова також розповів, що невідомо, скільки ще таких подарунків від російських військових виявиться в Сумській області. У самому Тростянці росіяни розставили велику кількість розтяжок, замінували кладовища, лісопосадки, паркові зони та адміністративні об'єкти. Співробітники ДСНС та військові щодня працюють над розмінуванням територій.

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