На Сумщині після деокупації знайшли зазлишки хімічної зброї

На Сумщині після деокупації знайшли зазлишки хімічної зброї
У Сумській області в населеному пункті Білка після деокупації в ході робіт з розмінування території були виявлені залишки хімічної зброї, яку планувалося застосувати російськими військовими - зарин в ампулах і деякі інші предмети.

Про це розповів міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо, пише "Слово і Діло".

«Ми знайшли в селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах» - розповів він, додавши, що зараз справою займається Служба безпеки України.

Бова також розповів, що невідомо, скільки ще таких подарунків від російських військових виявиться в Сумській області. У самому Тростянці росіяни розставили велику кількість розтяжок, замінували кладовища, лісопосадки, паркові зони та адміністративні об'єкти. Співробітники ДСНС та військові щодня працюють над розмінуванням територій.

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Теги: хімічна зброя, Сумщина
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