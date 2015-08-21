Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі»
Сьогодні, 17:04
Війська РФ скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі. У лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми.
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.
"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.
Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.
"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.
"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.
Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.
"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі»
Сьогодні, 17:04
Росія обстріляла Харків: є загиблі та поранені
Сьогодні, 16:30
Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
Сьогодні, 15:32
Медіа