Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі»





Про це пише у Сергій Тарута.



"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.



Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що



"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська РФ скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі. У лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми.Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини""Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби. "Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.

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