Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі»

Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі»
Війська РФ скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі. У лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.

Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.

"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.

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Теги: Азовсталь, Росія, бомба
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