Через ворожі обстріли затримуються потяги, які курсують на Волині
Сьогодні, 11:12
Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються поїзди.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Запізнюються такі поїзди:
№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
№96 Рахів – Київ (+1 год);
№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
№50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
№56 Рахів – Київ (+ 3 год);
№21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
№13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
№231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
№774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);
№722 Київ – Харків (+90 хв);
№6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
№803 Рівне – Львів (30 хв).
№6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год 30 хв);
№6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 30 хв);
№6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год 23 хв);
№6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв);
№6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 25 хв);
№6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);
№804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);
№816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв);
№6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);
№6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);
№6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);
№6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);
№6093 Здолбунів – Львів (ще не відправився, затримка більше години);
№6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).
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Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, зранку під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.
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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Запізнюються такі поїзди:
№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
№96 Рахів – Київ (+1 год);
№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
№50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
№56 Рахів – Київ (+ 3 год);
№21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
№13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
№231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
№774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);
№722 Київ – Харків (+90 хв);
№6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
№803 Рівне – Львів (30 хв).
№6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год 30 хв);
№6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 30 хв);
№6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год 23 хв);
№6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв);
№6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 25 хв);
№6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);
№804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);
№816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв);
№6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);
№6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);
№6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);
№6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);
№6093 Здолбунів – Львів (ще не відправився, затримка більше години);
№6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, зранку під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.
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