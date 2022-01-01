Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, – ОВА





Про це повідомляє



"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вранці 26 квітня завдали ракетного удару по Запорізькій області.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація "Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

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