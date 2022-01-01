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Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, – ОВА

Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, – ОВА
Окупанти вранці 26 квітня завдали ракетного удару по Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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