Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, – ОВА
Сьогодні, 08:14
Окупанти вранці 26 квітня завдали ракетного удару по Запорізькій області.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
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