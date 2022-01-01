У Збройних силах України презентував пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:37
У Збройних силах України презентували пісню про славнозвісний населений пункт Чорнобаївка, де полягло багато окупантів.
Відео пісні опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
"Кажуть люди, що то козак Чорнобай зачарував те місце. А ми думаємо – не так: швидше за все, то наші дівчата чаклують... Принаймні такий висновок напрошується, коли слухаєш пісню Світлани Реднич, солістки Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Чарівна українка миттєво перевтілюється в різні образи, щоб ввести ворога в оману, заплутати, закружляти – і знову й знову зав’язати у вузол всі шляхи-дороги, вчергове привести в ту саму Чорнобаївку, під влучний удар наших воїнів.
Втім, хто сказав, що вороги добре горять тільки на Херсонщині?
Нині вся Україна для російських зайд – одна велика й смертельно небезпечна Чорнобаївка, чорне пекло для ворогів", - йдеться у підписі до ролика.
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Відео пісні опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
"Кажуть люди, що то козак Чорнобай зачарував те місце. А ми думаємо – не так: швидше за все, то наші дівчата чаклують... Принаймні такий висновок напрошується, коли слухаєш пісню Світлани Реднич, солістки Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Чарівна українка миттєво перевтілюється в різні образи, щоб ввести ворога в оману, заплутати, закружляти – і знову й знову зав’язати у вузол всі шляхи-дороги, вчергове привести в ту саму Чорнобаївку, під влучний удар наших воїнів.
Втім, хто сказав, що вороги добре горять тільки на Херсонщині?
Нині вся Україна для російських зайд – одна велика й смертельно небезпечна Чорнобаївка, чорне пекло для ворогів", - йдеться у підписі до ролика.
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