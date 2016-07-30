Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27





Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму



За його словами, рятувальники в процесі ліквідації наслідків ДТП виявили рештки 26 пасажирів автобуса. 27-м загиблим став водій мікроавтобуса.



«З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб. Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття» - написав Геращенко.



Нагадаємо, раніше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жахливій дорожньо-транспортній пригоді 3 травня в Рівненській області України, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і рейсовий автобус, кількість жертв аварії зросла вже до 27 осіб.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Україниу своєму Telegram За його словами, рятувальники в процесі ліквідації наслідків ДТП виявили рештки 26 пасажирів автобуса. 27-м загиблим став водій мікроавтобуса.«З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб. Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття» - написав Геращенко.Нагадаємо, раніше повідомляли про 16 загиблих в аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію