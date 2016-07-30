Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27

Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27
У жахливій дорожньо-транспортній пригоді 3 травня в Рівненській області України, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і рейсовий автобус, кількість жертв аварії зросла вже до 27 осіб.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram.

За його словами, рятувальники в процесі ліквідації наслідків ДТП виявили рештки 26 пасажирів автобуса. 27-м загиблим став водій мікроавтобуса.

«З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб. Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття» - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомляли про 16 загиблих в аварії.

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Теги: Рівненщина, ДТП, загиблі
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