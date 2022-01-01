Щоб не йти у наступ, російські окупанти насипають пісок у пальне, – СБУ
Сьогодні, 13:51
Російські солдати придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк.
Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.
«Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.
Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.
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Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.
«Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.
Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.
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