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Щоб не йти у наступ, російські окупанти насипають пісок у пальне, – СБУ

Щоб не йти у наступ, російські окупанти насипають пісок у пальне, – СБУ
Російські солдати придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк.

Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.

«Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.

Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.


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Теги: СБУ, перехоплення розмови, окупанти, танки, війна, Росія
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