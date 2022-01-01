На війні з Росією загинули ще двоє волинянин
Сьогодні, 21:55
Під час російсько-української війни за свободу України віддали життя ще двоє волинянин Ратнівської та Рожищенської громад.
Про це повідомили очільники громад Віталій Бірук та Вячеслав Поліщук.
Віталій Бірук повідомив, що загинув сержант Палій Василь Миколайович 12.06.1977 року народження із села Гірники. Сиротами залишилося 6 дітей.
Вячеслав Поліщук повідомив, що під час виконання бойового завдання обірвалося життя мешканця міста Рожище Олександра Юрійовича Шевчука, 06.07.1990 року народження.
Як стало відомо, заступник командира бойової машини – навідник-оператор Олександр Шевчук загинув 28 квітня 2022 року у результаті танкового обстрілу в районі населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області.
Інформацію про загибель двох волинян підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
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Про це повідомили очільники громад Віталій Бірук та Вячеслав Поліщук.
Віталій Бірук повідомив, що загинув сержант Палій Василь Миколайович 12.06.1977 року народження із села Гірники. Сиротами залишилося 6 дітей.
Вячеслав Поліщук повідомив, що під час виконання бойового завдання обірвалося життя мешканця міста Рожище Олександра Юрійовича Шевчука, 06.07.1990 року народження.
Як стало відомо, заступник командира бойової машини – навідник-оператор Олександр Шевчук загинув 28 квітня 2022 року у результаті танкового обстрілу в районі населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області.
Інформацію про загибель двох волинян підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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