Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – лише «Устилуг»
Сьогодні, 13:40
В Україні визначили пункти пропуску для переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України.
Про це повідомляє Волинська митниця.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон:
- «Устилуг» (на кордоні з Польщею);
- «Грушів» (на кордоні з Польщею);
- «Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною).
Розпорядження набрало чинності із дня його опублікування.
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Про це повідомляє Волинська митниця.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон:
- «Устилуг» (на кордоні з Польщею);
- «Грушів» (на кордоні з Польщею);
- «Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною).
Розпорядження набрало чинності із дня його опублікування.
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