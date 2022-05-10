Обстріли «Азовсталі»: є поранені, захисники втратили зв'язок з госпіталем
Сьогодні, 13:31
У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.
Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді".
"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.
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Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді".
"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.
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