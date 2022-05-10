Обстріли «Азовсталі»: є поранені, захисники втратили зв'язок з госпіталем





Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі



"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді" "Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти , в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

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