 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Обстріли «Азовсталі»: є поранені, захисники втратили зв'язок з госпіталем

Обстріли «Азовсталі»: є поранені, захисники втратили зв'язок з госпіталем
У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді".

"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка
Сьогодні, 13:00
На війні із Росією загинув ще один волинянин: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 12:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
Обстріли «Азовсталі»: є поранені, захисники втратили зв'язок з госпіталем
Сьогодні, 13:31
Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка
Сьогодні, 13:00
У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка
Сьогодні, 13:00
«Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян «Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян
Сьогодні, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
 0
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
 0
Обстріли «Азовсталі»: є поранені, захисники втратили зв'язок з госпіталем
Сьогодні, 13:31
 0
Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка
Сьогодні, 13:00
 0
У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8