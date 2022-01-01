Зал слухав стоячи: Kalush Orchestra порвав зал на Євробаченні
Сьогодні, 23:04
Представник України на конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra, в складі якого є вихідці з Волині, виступив у першому півфіналі.
Артисти з'явилися на сцені PalaOlimpico під номером 6 та запалили потужним номером, виконавши Stefania, - пише ТСН.
Так, фронтмен колективу Олег Псюк постав перед глядачами у фірмовій рожевій панамі та у блискучому жилеті.
В інших учасників були костюми з бахроми та квітки маку на голові.
Позаду Kalush Orchestra на великому екрані були очі літньої жінки зі сльозами. А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжували "тіні з орнаментом", які повторювали рухи учасників гурту. Танці Килиммена глядачі оцінили бурхливими оплесками.
Після виступу глядачі у залі гучно та довго аплодували нашим учасникам стоячи. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.
Як відомо, до складу гурту входять троє вихідців з Волині - Віталій Дужик, Ігор Діденчук та Тимофій Музичук.
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Артисти з'явилися на сцені PalaOlimpico під номером 6 та запалили потужним номером, виконавши Stefania, - пише ТСН.
Так, фронтмен колективу Олег Псюк постав перед глядачами у фірмовій рожевій панамі та у блискучому жилеті.
В інших учасників були костюми з бахроми та квітки маку на голові.
Позаду Kalush Orchestra на великому екрані були очі літньої жінки зі сльозами. А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжували "тіні з орнаментом", які повторювали рухи учасників гурту. Танці Килиммена глядачі оцінили бурхливими оплесками.
LYULI LYULI LYULI HOOOOOOOOJ!#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/DeIgCzWZ9A— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022
Після виступу глядачі у залі гучно та довго аплодували нашим учасникам стоячи. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.
Як відомо, до складу гурту входять троє вихідців з Волині - Віталій Дужик, Ігор Діденчук та Тимофій Музичук.
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