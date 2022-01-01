Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 23-28⁰ тепла.



У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ.



Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 27°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 12 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, гроза, подекуди град.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 23-28⁰ тепла.У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 27°С.

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