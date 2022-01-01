Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Завтра, 12 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, гроза, подекуди град.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 23-28⁰ тепла.

У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 27°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розмінування України може тривати 5-10 років
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Сьогодні, 20:00
Російські окупанти блокують жителям виїзд з Харківщини: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 19:20
На Волині ремонтують трасу М-19. ФОТО
Сьогодні, 19:00
У Генштабі вважають, що Росія все таки планує захопити Київ
Сьогодні, 18:29
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
10 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
09 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
08 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
07 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розмінування України може тривати 5-10 років
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Російські окупанти блокують жителям виїзд з Харківщини: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 19:20
 0
На Волині ремонтують трасу М-19. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
У Генштабі вважають, що Росія все таки планує захопити Київ
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8