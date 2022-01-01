На Волині розшукали 18-річну зниклу дівчину
Сьогодні, 10:36
Правоохоронці встановили місцезнаходження 18-річної Мажули Юлії Трофимівни, жительки с. Датинь, Ковельського району.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Дівчина 8 травня ввечері вийшла з помешкання сестри і її розшукували.
Проте сьогодні, 13 травня, повідомили, що її знайшли і з нею все гаразд.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Дівчина 8 травня ввечері вийшла з помешкання сестри і її розшукували.
Проте сьогодні, 13 травня, повідомили, що її знайшли і з нею все гаразд.
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