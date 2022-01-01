На Волині розшукали 18-річну зниклу дівчину

Мажули Юлії Трофимівни, жительки с. Датинь, Ковельського району.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.







Проте сьогодні, 13 травня, повідомили, що її знайшли і з нею все гаразд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановили місцезнаходження 18-річної, жительки с. Датинь, Ковельського району.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині. Дівчина 8 травня ввечері вийшла з помешкання сестри і її розшукували.Проте сьогодні, 13 травня, повідомили, що її знайшли і з нею все гаразд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію