«Снайпер прострелив йому ногу. Кулю не вийняли»: на «Азовсталі» вже майже місяць лежить поранений 20-річний воїн з Волині

Ігор Мизовець з позивним "Нейт" побачив та переживає зараз більше, ніж дехто за все своє життя.



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Зараз він – один із поранених бійців, яких потрібно вивезти з "Азовсталі".



Ігор Мизовець родом із Волинської області, з дитинства мріяв стати військовим. Спочатку закінчив Шацький лісовий технікум, як просили батьки. Вони мріяли, що син продовжить навчання в університеті.



Але Ігор обрав шлях мрії – сам пішов до військкомату, взяв повістку до армії. Батькам повідомив про своє рішення постфактум.



– В армії прослужив 2 місяці й підписав контракт. Спочатку служив у Луцьку, потім почав говорити, що хоче перевестись в інше місто – у Маріуполь. Я не хотіла, щоб син туда їхав, оскільки там небезпечно, це зона ООС. Він нікого не слухав – зробив, як весь час мріяв. 13-го грудня уже був у Маріуполі, розповідав, що йому все подобається. А 24-го лютого подзвонив і сказав, що почалась війна, запитав, чи тихо у нас. Також попросив забрати молодшого брата і їхати за кордон, – розповідає мама воїна Олена.



Потім з Ігорем зник зв'язок. Олена писала скрізь, куди могла і врешті дізналася, що син отримав поранення.



"17-го травня буде місяць, як він лежить в "Азовсталі". Снайпер прострелив йому ногу, кулю не вийняли. Немає рентгену. Два раза їх завалювало в бункері. Казав, що в них зараз є два варіанти: візьмуть в полон або, не дай Бог, розстріляють. Я не знаю, куди мені звертатись, кого просити, щоб допомогли його врятувати…" - просить згорьована мати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У свої 20 років волинянинз позивним "Нейт" побачив та переживає зараз більше, ніж дехто за все своє життя.Про це пише Українська правда Зараз він – один із поранених бійців, яких потрібно вивезти з "Азовсталі".Ігор Мизовець родом із Волинської області, з дитинства мріяв стати військовим. Спочатку закінчив Шацький лісовий технікум, як просили батьки. Вони мріяли, що син продовжить навчання в університеті.Але Ігор обрав шлях мрії – сам пішов до військкомату, взяв повістку до армії. Батькам повідомив про своє рішення постфактум.– В армії прослужив 2 місяці й підписав контракт. Спочатку служив у Луцьку, потім почав говорити, що хоче перевестись в інше місто – у Маріуполь. Я не хотіла, щоб син туда їхав, оскільки там небезпечно, це зона ООС. Він нікого не слухав – зробив, як весь час мріяв. 13-го грудня уже був у Маріуполі, розповідав, що йому все подобається. А 24-го лютого подзвонив і сказав, що почалась війна, запитав, чи тихо у нас. Також попросив забрати молодшого брата і їхати за кордон, – розповідає мама воїнаПотім з Ігорем зник зв'язок. Олена писала скрізь, куди могла і врешті дізналася, що син отримав поранення."17-го травня буде місяць, як він лежить в "Азовсталі". Снайпер прострелив йому ногу, кулю не вийняли. Немає рентгену. Два раза їх завалювало в бункері. Казав, що в них зараз є два варіанти: візьмуть в полон або, не дай Бог, розстріляють. Я не знаю, куди мені звертатись, кого просити, щоб допомогли його врятувати…" - просить згорьована мати.

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