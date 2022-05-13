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«Снайпер прострелив йому ногу. Кулю не вийняли»: на «Азовсталі» вже майже місяць лежить поранений 20-річний воїн з Волині

«Снайпер прострелив йому ногу. Кулю не вийняли»: на «Азовсталі» вже майже місяць лежить поранений 20-річний воїн з Волині
У свої 20 років волинянин Ігор Мизовець з позивним "Нейт" побачив та переживає зараз більше, ніж дехто за все своє життя.

Про це пише Українська правда.

Зараз він – один із поранених бійців, яких потрібно вивезти з "Азовсталі".

Ігор Мизовець родом із Волинської області, з дитинства мріяв стати військовим. Спочатку закінчив Шацький лісовий технікум, як просили батьки. Вони мріяли, що син продовжить навчання в університеті.

Але Ігор обрав шлях мрії – сам пішов до військкомату, взяв повістку до армії. Батькам повідомив про своє рішення постфактум.

– В армії прослужив 2 місяці й підписав контракт. Спочатку служив у Луцьку, потім почав говорити, що хоче перевестись в інше місто – у Маріуполь. Я не хотіла, щоб син туда їхав, оскільки там небезпечно, це зона ООС. Він нікого не слухав – зробив, як весь час мріяв. 13-го грудня уже був у Маріуполі, розповідав, що йому все подобається. А 24-го лютого подзвонив і сказав, що почалась війна, запитав, чи тихо у нас. Також попросив забрати молодшого брата і їхати за кордон, – розповідає мама воїна Олена.
«Снайпер прострелив йому ногу. Кулю не вийняли»: на «Азовсталі» вже майже місяць лежить поранений 20-річний воїн з Волині

Потім з Ігорем зник зв'язок. Олена писала скрізь, куди могла і врешті дізналася, що син отримав поранення.

"17-го травня буде місяць, як він лежить в "Азовсталі". Снайпер прострелив йому ногу, кулю не вийняли. Немає рентгену. Два раза їх завалювало в бункері. Казав, що в них зараз є два варіанти: візьмуть в полон або, не дай Бог, розстріляють. Я не знаю, куди мені звертатись, кого просити, щоб допомогли його врятувати…" - просить згорьована мати.
«Снайпер прострелив йому ногу. Кулю не вийняли»: на «Азовсталі» вже майже місяць лежить поранений 20-річний воїн з Волині

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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