У війні з Росією загинув волинянин Сергій Єьоменко
Сьогодні, 12:44
У війні, яку розв'язала Росія проти України, загинув ще один волинський Герой – Сергій Єрьоменко.
Про це інформує ІА "Волинські новини". Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що чоловік мешкав у селі Видраниці Ковельського району. У нього залишилися дружина та дві донечки.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює ширі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це інформує ІА "Волинські новини". Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що чоловік мешкав у селі Видраниці Ковельського району. У нього залишилися дружина та дві донечки.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює ширі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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