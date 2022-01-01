На Сході ЗСУ відбили 12 атак ворога: на 6 локаціяї тривають бої





Про це



"Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.



За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 5 артилерійських систем; 9 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.



Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".



Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили 9 атак, тривають бої.



Українські захисники знищили: особового складу – до 80, танків – 3, БТР – 2, артилерія – 1, міномети – 4, АТТ – 3, БПЛА – 3.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донецькому та Луганському напрямках у суботу, 14 травня, українські військові відбили 12 атак ворога, ще на 6 локаціях тривають бої.Про це повідомляють на сторінці штабу ООС."Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 5 артилерійських систем; 9 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили 9 атак, тривають бої.Українські захисники знищили: особового складу – до 80, танків – 3, БТР – 2, артилерія – 1, міномети – 4, АТТ – 3, БПЛА – 3.

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