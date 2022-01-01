Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря зранку становитиме 6-13°С, вдень підніметься до позначки 17-19°С, а ввечері - 17-19 градусів за Цельсієм.

Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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