Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Сьогодні, 20:00
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря зранку становитиме 6-13°С, вдень підніметься до позначки 17-19°С, а ввечері - 17-19 градусів за Цельсієм.
Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря зранку становитиме 6-13°С, вдень підніметься до позначки 17-19°С, а ввечері - 17-19 градусів за Цельсієм.
Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.
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