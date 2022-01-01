Під час рівняння дороги на Волині знайшли мінометну міну
Сьогодні, 14:10
З початку року волинські рятувальники вилучили та знешкодили 406 боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.
Учора, 15 травня, під час рівняння дороги у Ковельському районі працівник грейдера помітив підозрілий предмет. Чоловік не став ризикувати та зателефонував до служби порятунку «101».
За викликом виїхали фахівці групи піротехніків. Вони обстежили місцевість та вилучили мінометну міну калібру 120 міліметрів часів минулої війни.
Знахідку транспортували на спеціальний майданчик та знищили у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.
Учора, 15 травня, під час рівняння дороги у Ковельському районі працівник грейдера помітив підозрілий предмет. Чоловік не став ризикувати та зателефонував до служби порятунку «101».
За викликом виїхали фахівці групи піротехніків. Вони обстежили місцевість та вилучили мінометну міну калібру 120 міліметрів часів минулої війни.
Знахідку транспортували на спеціальний майданчик та знищили у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові, – СБУ
Сьогодні, 14:41
Під час рівняння дороги на Волині знайшли мінометну міну
Сьогодні, 14:10
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Сьогодні, 13:59
Медіа