Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування

Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування
У нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні медики влаштували свято у 10-річчя пацієнтки Вероніки.

Розповідь про це опублікували на сторінці відділення у фейсбуці.

«Навіть у важкі дні ми отримуємо позитивні емоції», – написали медики.

Розповіли, що дівчинка вже довгий час знаходиться у лікарні. На її долю випало багато жахливих випробувань – втрата сім‘ї, евакуація у інше місто, операція, довготривала реабілітація.

«Ми ж максимально намагались зробити для неї сьогоднішній день святковим. Тому, ми вітаємо Вероніку бажаємо їй швидкого одужання і позитивних емоцій. Щоб кожна дитина була у безпеці, посміхалась і отримувала радісні враження», – йдеться у дописі.

Дівчинці вручили подарунок, вона задмухала вогонь на свічках святкового торта й загадала бажання.

Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування



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Теги: лікарня, день народження, сюрприз, варте уваги
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