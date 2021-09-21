Втрата сім’ї, евакуація і операція: в лікарні у Луцьку влаштували свято для дівчинки, яка пережила жахливі випробування

У нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні медики влаштували свято у 10-річчя пацієнткиРозповідь про це опублікували на сторінці відділення у фейсбуці.«Навіть у важкі дні ми отримуємо позитивні емоції», – написали медики.Розповіли, що дівчинка вже довгий час знаходиться у лікарні. На її долю випало багато жахливих випробувань – втрата сім‘ї, евакуація у інше місто, операція, довготривала реабілітація.«Ми ж максимально намагались зробити для неї сьогоднішній день святковим. Тому, ми вітаємо Вероніку бажаємо їй швидкого одужання і позитивних емоцій. Щоб кожна дитина була у безпеці, посміхалась і отримувала радісні враження», – йдеться у дописі.Дівчинці вручили подарунок, вона задмухала вогонь на свічках святкового торта й загадала бажання.