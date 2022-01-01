В Україні продовжили воєнний стан на 3 місяці

В Україні продовжили воєнний стан на 3 місяці
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження військового стану на 90 днів - з 24 травня до 23 серпня.

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 “Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” та проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано під номером 7390.

Загальна мобілізація в Україні теж продовжена так само, як і воєнний стан.

В Україні продовжили воєнний стан на 3 місяці

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Теги: воєнний стан, Україна
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