Росія обстріляла Миколаїв ракетними снарядами





Про вибухи об 21:44 Олександр Сєнкевич.



Відомо, що під час вибухів у місті не було оголошено про початок повітряної тривоги.



"Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", – пише Сєнкевич.



Наразі деталі не розголошуються. Про пошкодження, якщо такі будуть, повідомлять представники місцевої влади після стабілізації ситуації у регіоні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Над Миколаєвом повторно лунають вибухи. Наразі повідомляють про касетні снаряди. Мешканців міста закликають пройти до укриттів.Про вибухи об 21:44 повідомив Миколаївський міський головаВідомо, що під час вибухів у місті не було оголошено про початок повітряної тривоги."Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", – пише Сєнкевич.Наразі деталі не розголошуються. Про пошкодження, якщо такі будуть, повідомлять представники місцевої влади після стабілізації ситуації у регіоні.

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