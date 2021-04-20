Через «Ягодин» намагалися нелегельно провезти одягу з Китаю майже на 3 мільйони
Сьогодні, 11:48
У «Ягодині» виявили «лівого» товару на майже 3 мільйони гривень.
На українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці чималу кількість незадекларованого товару.
Про це подомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.
У пункті пропуску «Ягодин» оглядова група вирішила ретельно перевірити вантажний автомобіль «Вольво», яким 52-річний водій віз в Україну одяг китайського виробництва.
Під час поглибленого огляду інспектори виявили майже 22 тисячі жіночих і дитячих штанів та шортів, які не значилися у товаросупровідних документах.
Загалом чоловік намагався приховано перевезти через кордон одяг вартістю майже 3 мільйони гривень.
Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.
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На українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці чималу кількість незадекларованого товару.
Про це подомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.
У пункті пропуску «Ягодин» оглядова група вирішила ретельно перевірити вантажний автомобіль «Вольво», яким 52-річний водій віз в Україну одяг китайського виробництва.
Під час поглибленого огляду інспектори виявили майже 22 тисячі жіночих і дитячих штанів та шортів, які не значилися у товаросупровідних документах.
Загалом чоловік намагався приховано перевезти через кордон одяг вартістю майже 3 мільйони гривень.
Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.
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