Через «Ягодин» намагалися нелегельно провезти одягу з Китаю майже на 3 мільйони





На українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці чималу кількість незадекларованого товару.



Про це подомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.



У пункті пропуску «Ягодин» оглядова група вирішила ретельно перевірити вантажний автомобіль «Вольво», яким 52-річний водій віз в Україну одяг китайського виробництва.



Під час поглибленого огляду інспектори виявили майже 22 тисячі жіночих і дитячих штанів та шортів, які не значилися у товаросупровідних документах.



Загалом чоловік намагався приховано перевезти через кордон одяг вартістю майже 3 мільйони гривень.



Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Ягодині» виявили «лівого» товару на майже 3 мільйони гривень.На українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці чималу кількість незадекларованого товару.Про це подомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.У пункті пропуску «Ягодин» оглядова група вирішила ретельно перевірити вантажний автомобіль «Вольво», яким 52-річний водій віз в Україну одяг китайського виробництва.Під час поглибленого огляду інспектори виявили майже 22 тисячі жіночих і дитячих штанів та шортів, які не значилися у товаросупровідних документах.Загалом чоловік намагався приховано перевезти через кордон одяг вартістю майже 3 мільйони гривень.Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.

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