Працівник військкомату на Волині за 4 500 тисячі доларів допомагав чоловікам виїжджати за кордон. ФОТО





Про це



38-річний військовий вирішив незаконно збагатитися, поки ЗСУ героїчно боронить Україну. Зловмисник домовлявся з чоловіками призивного віку, які мали намір ухилитися від мобілізації та подальшого проходження служби, і обіцяв за винагороду - 4 500 доларів США - допомогти покинути межі держави.



За цим фактом слідчі ГУНП Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



На передачі «авансу» зазначеного хабаря - тисячі доларів США - співробітника військомату затримали.



Гроші вилучили. Фігурантові слідчі поліції готують оголошення про підозру.



За злочинні дії чоловікові може загрожувати до дев‘яти років позбавлення волі. Наразі його затримали до обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили співробітника одного з місцевих військоматів на Волині на саботажі.Про це повідомляють у Нацполіції України.38-річний військовий вирішив незаконно збагатитися, поки ЗСУ героїчно боронить Україну. Зловмисник домовлявся з чоловіками призивного віку, які мали намір ухилитися від мобілізації та подальшого проходження служби, і обіцяв за винагороду - 4 500 доларів США - допомогти покинути межі держави.За цим фактом слідчі ГУНП Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.На передачі «авансу» зазначеного хабаря - тисячі доларів США - співробітника військомату затримали.Гроші вилучили. Фігурантові слідчі поліції готують оголошення про підозру.За злочинні дії чоловікові може загрожувати до дев‘яти років позбавлення волі. Наразі його затримали до обрання запобіжного заходу.

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