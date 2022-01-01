До списку територій у зоні бойових дій додали ще громади
Сьогодні, 18:20
Ще 8 громад Сумської області увійшли до переліку територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Станом на 24 травня до переліку увійшли вісім областей.
Це територіальні громади:
- Дніпропетровської (6),
- Донецької (66),
- Запорізької (61),
- Луганської (37),
- Миколаївської (22),
- Харківської (51),
- Херсонської (49)
- Сумської (8) областей.
При формуванні списку враховуються такі критерії: якщо території тимчасово окуповані, якщо території перебувають у оточенні (блокуванні), якщо територіях ведуться активні бойові дії.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Станом на 24 травня до переліку увійшли вісім областей.
Це територіальні громади:
- Дніпропетровської (6),
- Донецької (66),
- Запорізької (61),
- Луганської (37),
- Миколаївської (22),
- Харківської (51),
- Херсонської (49)
- Сумської (8) областей.
При формуванні списку враховуються такі критерії: якщо території тимчасово окуповані, якщо території перебувають у оточенні (блокуванні), якщо територіях ведуться активні бойові дії.
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