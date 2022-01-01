До списку територій у зоні бойових дій додали ще громади





Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Станом на 24 травня до переліку увійшли вісім областей.



Це територіальні громади:



- Дніпропетровської (6),

- Донецької (66),

- Запорізької (61),

- Луганської (37),

- Миколаївської (22),

- Харківської (51),

- Херсонської (49)

- Сумської (8) областей.



При формуванні списку враховуються такі критерії: якщо території тимчасово окуповані, якщо території перебувають у оточенні (блокуванні), якщо територіях ведуться активні бойові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще 8 громад Сумської області увійшли до переліку територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Станом на 24 травня до переліку увійшли вісім областей.Це територіальні громади:- Дніпропетровської (6),- Донецької (66),- Запорізької (61),- Луганської (37),- Миколаївської (22),- Харківської (51),- Херсонської (49)- Сумської (8) областей.При формуванні списку враховуються такі критерії: якщо території тимчасово окуповані, якщо території перебувають у оточенні (блокуванні), якщо територіях ведуться активні бойові дії.

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