У Луцькому районі 18-річний хлопець зґвалтував дитину
Сьогодні, 15:33
18-річному жителю одного з сіл Луцького (колишнього Ківерцівського) району повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дівчинки .
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що удень 26 травня 2022 року хлопець на шкільному подвір'ї вчинив такі дії над дитиною.
Суд, задоволивши підтримане прокурорами клопотання слідчих, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Довідково:
Згідно із санкцією частини 4 статті 152 Кримінального Кодексу України, зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що удень 26 травня 2022 року хлопець на шкільному подвір'ї вчинив такі дії над дитиною.
Суд, задоволивши підтримане прокурорами клопотання слідчих, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Довідково:
Згідно із санкцією частини 4 статті 152 Кримінального Кодексу України, зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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