Влучили чотири крилаті ракети ворога: повідомили деталі нічного обстрілу на Львівщині
Сьогодні, 09:37
1 червня росіяни завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Вчора вночі, 1 червня, у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення", - йдеться в повідомленні.
За словами Козицького є п’ять поранених (3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема.
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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Вчора вночі, 1 червня, у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення", - йдеться в повідомленні.
За словами Козицького є п’ять поранених (3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема.
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