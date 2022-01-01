У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни





Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Польщі, пише



«Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», — сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері. Він додав, що також будуть винятки — зокрема розширять пільги для людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних.



Зазначається, що польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів. А втім, з 1 липня виплати припиняться.



«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти — від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, — та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін», — сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії «Право і справедливість».



Видання зазначає, що рішення уряду продиктоване також великими видатками на утримання українців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.



«Станом на 17 травня по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок (на отримання виплат — ред.). Вони становлять понад 821,9 млн злотих», — повідомили в МВС Польщі.



Прессекретарка Сілезького воєводства Аліна Кухаржевська розповіла, що в регіоні розпочинають широкий спектр заходів щодо активізації українців до працевлаштування. Місцева влада чекає на спеціальний акт, який допоможе профінансувати навчання польської мови та курси підвищення кваліфікації, що «допоможе знайти себе на ринку праці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польський уряд із 1 липня більше не виплачуватиме по 40 злотих на день (близько 276 грн) на харчування та проживання українців, які рятуються від війни в Польщі. Уряд розраховує, що вони зможуть працевлаштуватися та забезпечувати себе самостійно.Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Польщі, пише Громадське «Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», — сказав заступник глави польського МВСВін додав, що також будуть винятки — зокрема розширять пільги для людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних.Зазначається, що польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів. А втім, з 1 липня виплати припиняться.«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти — від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, — та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін», — сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії «Право і справедливість».Видання зазначає, що рішення уряду продиктоване також великими видатками на утримання українців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.«Станом на 17 травня по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок (на отримання виплат — ред.). Вони становлять понад 821,9 млн злотих», — повідомили в МВС Польщі.Прессекретарка Сілезького воєводстварозповіла, що в регіоні розпочинають широкий спектр заходів щодо активізації українців до працевлаштування. Місцева влада чекає на спеціальний акт, який допоможе профінансувати навчання польської мови та курси підвищення кваліфікації, що «допоможе знайти себе на ринку праці».

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