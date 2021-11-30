21-річний «закладчик» з Луцька втрапив за ґрати на понад 6 років

21-річний «закладчик» з Луцька втрапив за ґрати на понад 6 років
21-річний житель села Світязь Ковельського району втрапив за ґрати на понад 6 років за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем села Світязь Ковельського району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Судимий уже за незаконне заволодіння мопедом волинянин вчинив новий злочин, перебуваючи на іспитовому терміні.

У березні 2022 року разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, молодик придбав у Інтернеті психотропну речовину PVP.

19 березня 2022 року він розфасував психотроп у полімерні пакетики, розклав у Луцьку «закладки» - і був викритий правоохоронцями.

Свою винуватість у вчиненні злочину волинянин визнав, щиро розкаявся у скоєному – і суд призначив йому покарання у виді 6 років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо його спільника перебуває на розгляді у суді.


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Теги: суд, наркотики, вирок, Луцьк
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