21-річний «закладчик» з Луцька втрапив за ґрати на понад 6 років
Сьогодні, 16:24
21-річний житель села Світязь Ковельського району втрапив за ґрати на понад 6 років за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем села Світязь Ковельського району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).
Судимий уже за незаконне заволодіння мопедом волинянин вчинив новий злочин, перебуваючи на іспитовому терміні.
У березні 2022 року разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, молодик придбав у Інтернеті психотропну речовину PVP.
19 березня 2022 року він розфасував психотроп у полімерні пакетики, розклав у Луцьку «закладки» - і був викритий правоохоронцями.
Свою винуватість у вчиненні злочину волинянин визнав, щиро розкаявся у скоєному – і суд призначив йому покарання у виді 6 років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо його спільника перебуває на розгляді у суді.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем села Світязь Ковельського району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).
Судимий уже за незаконне заволодіння мопедом волинянин вчинив новий злочин, перебуваючи на іспитовому терміні.
У березні 2022 року разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, молодик придбав у Інтернеті психотропну речовину PVP.
19 березня 2022 року він розфасував психотроп у полімерні пакетики, розклав у Луцьку «закладки» - і був викритий правоохоронцями.
Свою винуватість у вчиненні злочину волинянин визнав, щиро розкаявся у скоєному – і суд призначив йому покарання у виді 6 років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо його спільника перебуває на розгляді у суді.
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